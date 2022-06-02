خشية من المقاومة.. الاحتلال يقيم سواتر إسمنتية حول تجمع استيطاني بـ"الغلاف"

أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "جدرانًا إسمنتية"، حول تجمع استيطاني (كيبوتس) بـ"غلاف غزة"، لحمايته من قناصة وصواريخ المقاومة في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "عشرات السواتر الإسمنتية، أقيمت جنوبي كيبوتس (نتيف هعسراه)، شمالي قطاع غزة، لمحاولة منع تكرار ما حدث العام الماضي، حيث قتل إسرائيلي بصاروخ موجه".

وأضافت الصحيفة أن "المستوطنين عبّروا بردود فعل مستاءة على ما قام به جيش الاحتلال، حيث بدت أجزاء من الكيبوتس، كما لو أنه حصن عسكري، جراء كثافة وسائل الحماية".

ووصف المستوطنون، مشهد السواتر الإسمنتية بأنه "يرسل رسالة ضعف للمقاومة الفلسطينية، حيث خطّ مستوطن عبارة جدار العار، على أجزاء من السواتر"، وفق ما جاء في الصحيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين