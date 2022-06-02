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وظائف شاغرة في معصرة للزيتون

02 يونيو 2022 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مجموعة معاصر أبو عودة للزيتون تعلن فيه عن حاجاتها إلى مجموعة من الوظائف الشاغرة.

الوظائف المطلوبة 

1 - مهندس مكيانيكي

2 - مهندس كهربائي

3 - مهندس الكتروميكانيكي

4 - فني كهرباء صناعي

5 - فني مكيانيكي

6 - فني حدادة

الشروط المطلوبة:

-  لديه الخبرة والكفاءة في المجال 

- حسن السير والسلوك

- العمل بروح الفريق

طريقة التسجيل 

- للتقديم للوظائف التالية عبر الايميل المرفق لديكم و إرسال السيرة الذاتية 

[email protected]

- أو التواصل على الرقم : 0599618938

- سيتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط لتحديد موعد المقابلة

- العنوان: غزة - شارع صلاح الدين-جنوب وادي غزة

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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