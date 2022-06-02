وظائف شاغرة في معصرة للزيتون

إعلان توظيف صادر عن مجموعة معاصر أبو عودة للزيتون تعلن فيه عن حاجاتها إلى مجموعة من الوظائف الشاغرة.
الوظائف المطلوبة
1 - مهندس مكيانيكي
2 - مهندس كهربائي
3 - مهندس الكتروميكانيكي
4 - فني كهرباء صناعي
5 - فني مكيانيكي
6 - فني حدادة
الشروط المطلوبة:
- لديه الخبرة والكفاءة في المجال
- حسن السير والسلوك
- العمل بروح الفريق
طريقة التسجيل
- للتقديم للوظائف التالية عبر الايميل المرفق لديكم و إرسال السيرة الذاتية
- أو التواصل على الرقم : 0599618938
- سيتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط لتحديد موعد المقابلة
- العنوان: غزة - شارع صلاح الدين-جنوب وادي غزة