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وفد إسرائيلي يزور البحرين في إطار اتفاق التطبيع

02 يونيو 2022 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
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يجري وفد إسرائيلي برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الون اوشفنتيس زيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الوفد الإسرائيلي سيلتقي خلال زيارته بالقيادة هناك، من بينهم وزير الخارجية البحريني ونظيره نائب الوزير. 

وقال اوشفنتيس: إن "العلاقات مع البحرين تشكل خريطة طريق لتطوير العلاقات بين البلدين، كما أنها ستساهم بالاستقرار الإقليمي عمومًا، وأيضًا مواصلة عملية قمة النقب".

يشار إلى أنه خلال أعمال قمة النقب في شهر آذار/مارس 2022 وقعت (إسرائيل) والبحرين على اتفاق "سلام حار" بين البلدين يشكل خارطة طريق لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية خلال العشر السنوات القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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