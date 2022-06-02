"الإعلاميين الفلسطينيين" يشيد بطرد التلفزيون الباكستاني صحفيًا مطبعًا

أشاد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الخميس، بطرد التلفزيون الباكستاني صحفيًا مطبعًا مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب المنتدى، في بيان عن "تقديره البالغ لإقدام التلفزيون الباكستاني على طرد صحفي زار دولة الاحتلال، والتقى إسحاق هرتسوغ، رئيس كيان الفصل العنصري".

واعتبر هذه الخطوة "تعبيرًا عن أصالة الموقف الباكستاني الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، ورفضاً لنهج التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يوغل في انتهاكاته بحق الإعلام الفلسطيني وفرسانه".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الباكستانية، كانت قد أكدت زيارة وفد لدولة الاحتلال، مشيرة إلى أنه "تم تنظيم الزيارة عبر منظمة أمريكية، مقرها خارج باكستان".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "باكستان لم ولن تعترف بإسرائيل، وأن الاعتراف بالكيان الغاصب ليس في القاموس الباكستاني" على حد تعبيرها.

في سياق متصل، أشاد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، باعتماد الجامعة العربية، ليوم الحادي عشر من أيار/ مايو من كل عام، والذي يوافق ذكرى اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، يومًا للتضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني.

ودعا إلى "ترجمة هذا التضامن بشكل عملي من خلال برامج ومشاريع دعم وإسناد للإعلام الفلسطيني في مختلف المجالات، وتعزيز إمكانياته الفنية والتقنية، لا سيما، في ظل الاستهداف المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية".

كما طالب "بتعزيز حضور القضية الفلسطينية عبر وسائل الإعلام العربية وتوعية الأجيال بضرورة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني".

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 11 أيار/ مايو الماضي، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بعد إطلاق قناص إسرائيلي رصاصة من نوع متفجر استقرت في رأسها، خلال تغطيتها لتوغل في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين