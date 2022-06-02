تشييع جثمان الشهيد أيمن محيسن في بيت لحم

شيعت جماهير غفيرة من محافظة بيت لحم اليوم الخميس، جثمان الشهيد أيمن محيسن (29 عاماً)، والذي استشهد صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وبدأت مراسم التشييع انطلاقاً من مستشفى بيت جالا الحكومي، ومن ثم تم نقل جثمان الشهيد لمنزل عائلته في مخيم الدهيشة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يصلى عليه في مسجد مخيم الدهيشة الكبير، ومن ثم مواراة جثمانه في مقبرة الشهداء في قرية ارطاس.

ورددت الجموع الغاضبة بجرائم الاحتلال، وعدوانه المتواصل على شعبنا، مطالبين بتصعيد المقاومة والثأر للشهيد، واستمرار الاشتباك مع الاحتلال وصد جرائمه بحق شعبنا.

واستشهد الأسير المحرر أيمن محمود محيسن (21 عاما) برصاص الاحتلال صباح اليوم، إثر مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، إلى جانب إصابة شاب آخر.

كما استشهد الليلة الماضية، الشاب بلال عوض كبها (24 عاما)، بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، خلال اقتحام جيش الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين.

وزفت حركة حماس الشهيدين محيسن وكبها، الذين ينضمّا إلى قوافل الشهداء من أبناء شعبنا، كما شدت على أيادي الأبطال المنتفضين الذين يتصدّون للعدوان الصهيوني في يعبد والدهيشة وغيرها من مناطق الاشتباك والمواجهة.

كما دعت أهلنا في الضفة لمساندة المقاومين بكلّ السبل، والاشتباك مع قوات الاحتلال، وعاهدت جماهير شعبنا أن نبقى الوفية لدماء الشهداء.

وشددت حركة حماس على أن جرائم العدو المتصاعدة ضد أبناء شعبنا وهذا التغوّل الصهيوني على الدم الفلسطيني، لن يزيدنا إلاّ تمسكاً بخيار المقاومة الشاملة وبكل الوسائل، سبيلاً لانتزاع حقوقنا وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين