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هيئة: الاحتلال اعتقل 530 مواطنا خلال شهر أيار الماضي

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هيئة: الاحتلال اعتقل 530 مواطنا خلال شهر أيار الماضي

02 يونيو 2022 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيين (أرشيف)

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 530 مواطنا، خلال شهر أيار/مايو الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن غالبية المعتقلين من القدس العاصمة وأحيائها، في حين بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في الشهر ذاته 157 أمراً من بينها 82 أمرا جديدا، و75 أمر تمديد.

وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها حتى نهاية أيار/مايو 2022، نحو (4600) أسير، من بينهم (31) أسيرة، و(172) طفلاً، و(682) معتقلاً إداراياً، و(500) أسير مريض، و(551) أسيرا يقضون حكماً بالسجن المؤبد، إضافة إلى (214) أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عاماً فأكثر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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