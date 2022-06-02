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"بينيت" يشيد بجرائم هدم المنازل في الضفة والقدس

02 يونيو 2022 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
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منزل عائلة ضياء حمارشة بعد تفجيره

أشاد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، بجرائم هدم منازل المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال بينيت، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن تدمير منازل الفلسطينيين، "أداة جيدة لتعزيز الردع ومواصلة محاربة (الإرهاب) بكل قوة"، متبجحا بأن أصحاب هذه البيوت "إرهابيين".

جاءت أقوال بينيت تعقيبًا على هدم قواته لمنزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية "بني براك" والتي أدت لمقتل 5 إسرائيليين نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأشاد بينيت بالخطوة، داعيًا إلى مزيد من الخطوات المشابهة.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منزل ضياء حمارشة في بلدة يعبد قضاء مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، فيما اعتقلت والده.

المصدر / فلسطين أون لاين
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