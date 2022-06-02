مطلوب موظفة علاقات عامة وتسويق للعمل في شركة للتجارة العامة

إعلان توظيف صادر عن شركة الأوراق الخضراء للتجارة العامة تعلن فيه عن حاجتها لموظفة علاقات عامة وتسويق.

الشروط والمؤهلات :

- خريجة علاقات عامة وتسويق وخبرة في المجال

- العمر من 25-30 عام غير متزوجة

- العمل بروح الفريق

- حسنة المظهر والأداء

المهام المطلوبة :

- التنسيق والتشبيك مع الزبائن ذوي العلاقة

- زيارات ميدانية لجميع المنشآت المقترحة

- إدارة مواقع التواصل الاجتماعي

طريقة التسجيل:

- للراغبين في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على إيميل الشركة مع صورة شخصية

[email protected]

- أيام العمل من السبت حتى الخميس

- ساعات العمل من 9 صباحًا حتى 5 مساءً

- الراتب حسب الكفاءة والخبرة

- ينتهى التسجيل بتاريخ 4/6/2022 الساعة 10:00 صباحًا

- العنوان : مدينة غزة - الشيخ رضوان - شارع اليرموك- بجوار صالة اليازجي