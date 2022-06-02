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مطلوب موظفة علاقات عامة وتسويق للعمل في شركة للتجارة العامة

02 يونيو 2022 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة الأوراق الخضراء للتجارة العامة تعلن فيه عن حاجتها لموظفة علاقات عامة وتسويق.

الشروط والمؤهلات : 

- خريجة علاقات عامة وتسويق وخبرة في المجال

- العمر من 25-30 عام غير متزوجة 

- العمل بروح الفريق 

- حسنة المظهر والأداء 

المهام المطلوبة : 

- التنسيق والتشبيك مع الزبائن ذوي العلاقة 

- زيارات ميدانية لجميع المنشآت المقترحة 

- إدارة مواقع التواصل الاجتماعي 

طريقة التسجيل:

- للراغبين في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على إيميل الشركة مع صورة شخصية 

[email protected]

- أيام العمل من السبت حتى الخميس 

- ساعات العمل من 9 صباحًا حتى 5 مساءً

- الراتب حسب الكفاءة والخبرة 

- ينتهى التسجيل بتاريخ  4/6/2022 الساعة 10:00 صباحًا 

- العنوان : مدينة غزة - الشيخ رضوان - شارع اليرموك-  بجوار صالة اليازجي

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