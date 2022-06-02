مطلوب موظفة علاقات عامة وتسويق للعمل في شركة للتجارة العامة

إعلان توظيف صادر عن شركة الأوراق الخضراء للتجارة العامة تعلن فيه عن حاجتها لموظفة علاقات عامة وتسويق.
الشروط والمؤهلات :
- خريجة علاقات عامة وتسويق وخبرة في المجال
- العمر من 25-30 عام غير متزوجة
- العمل بروح الفريق
- حسنة المظهر والأداء
المهام المطلوبة :
- التنسيق والتشبيك مع الزبائن ذوي العلاقة
- زيارات ميدانية لجميع المنشآت المقترحة
- إدارة مواقع التواصل الاجتماعي
طريقة التسجيل:
- للراغبين في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على إيميل الشركة مع صورة شخصية
- أيام العمل من السبت حتى الخميس
- ساعات العمل من 9 صباحًا حتى 5 مساءً
- الراتب حسب الكفاءة والخبرة
- ينتهى التسجيل بتاريخ 4/6/2022 الساعة 10:00 صباحًا
- العنوان : مدينة غزة - الشيخ رضوان - شارع اليرموك- بجوار صالة اليازجي