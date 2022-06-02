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"الإعلامي الحكومي" يشيد بتخفيض محطات غاز سعر الأسطوانة للمواطن

02 يونيو 2022 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

رحب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بقيام بعض محطات الغاز بتقليص هامش ربحها وتخفيض سعر أسطوانة الغاز للمواطن.

وأكد المكتب في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين"، اليوم الخميس، أن ه"ذا السلوك المجتمعي التنافسي يراعي وضع أبناء الشعب الفلسطيني وينسجم مع سياسة لجنة متابعة العمل الحكومي التي دعمت المحروقات وغيرها من السلع الأساسية خلال الشهور الستة الماضية، حتى تحافظ قدر المستطاع على أسعارها دون تغيير، رغم الزيادات المتواصلة في أسعارها من المصدر بسبب موجة الغلاء العالمي".

وقال: إن "قدرة المؤسسة الحكومية في غزة على دعم السلع، تبقى مرتبطة بإمكانياتها المحدودة جراء الحصار الاقتصادي الذي يمنعها من دفع كامل الراتب لموظفيها، وأيضا نظرا لأن النسبة العظمى من السلع تأتي عبر معبر كرم أبو سالم، الذي تتحكم فيها وأسعارها المالية برام الله".

وعبر عن أمله بـ"تظافر الجهود المجتمعية مع الجهود الحكومية، للحد من التأثيرات السلبية لموجة الغلاء العالمي على مجتمعنا الذي يعتمد بشكل شبه كامل في احتياجاته على الاستيراد من الخارج"، مؤكدا على قيام طواقم حماية المستهلك ومباحث التموين بدورها في ضبط أية حالات غش أو تلاعب بالوزن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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