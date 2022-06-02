"حماس" تنعى الشهيد "محيسن" وتؤكد أنّ دماء الشهداء وقود للمقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، الأسير المحرَّر الشهيد أيمن أحمد محيسن (٣٠ عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة ببيت لحم صباح اليوم.

وبعثت الحركة خلال تصريح صحفي، اليوم الخميس، "تحيّة الفخر والاعتزاز لكلّ أبنائنا الثائرين وشعبنا الصامد في القدس وعموم الضفة المحتلة"، مؤكدةً أنَّ "دماء شهدائنا هي وقود لشعبنا، تشعل انتفاضته المتجدّدة في وجه هذا المحتل المجرم الذي لا يفهم إلّا لغة القوَّة، ولا يلجمه عن جرائمه سوى توسيع رقعة المقاومة في كلّ المواقع، وفي مقدّمتها المقاومة المسلحة".

استُشهد الأسير المحرر أيمن محيسن (29 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، وهو ثالث شهيد برصاص الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين