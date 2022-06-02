"حماس" تدعو لشدّ الرحال وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجماهير الفلسطينية في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، إلى النفير والمشاركة الواسعة لتأدية صلاة الجمعة القادمة (3 ذي القعدة الموافق 3 يونيو 2022) في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأهاب الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، خلال تصريح صحفي اليوم الخميس، بكلّ "أبناء شعبنا للاحتشاد والمشاركة الواسعة، وتحدّي الاحتلال وكسر حواجزه وتجاوز عراقيله، والسعي للوصول والصَّلاة في الأقصى المبارك".

وقال: فأنتم يا أهل الرّباط، في مقدّمة من يذود عن القدس والأقصى ويدافع عنهما، نيابة عن الأمّة الإسلامية قاطبة، وإنّا على عهد الوفاء والتضحية والفداء لأولى القبلتين ومسرى الرَّسول الأمين، حتى تحريره من دنس الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين