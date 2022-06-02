فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

الانفجار قادم لا محالة

الصليب الأحمر يُعلن برنامج زيارات أهالي أسرى القدس

اكتشافات محمود عباس الخطيرة

غياب القدرة الإسرائيلية على تحقيق الردع والحسم

500 معتقل إداري يُقاطعون (محاكم) الاحتلال لليوم الـ 153

وظائف شاغرة في شركة لتوزيع الانترنت بمدينة رفح

"المبادرة الوطنية" تدين جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

"قائمة القدس".. تحالف وطني همُّه الأول إنهاء إشكاليات الصيادلة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

02 يونيو 2022 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مكثّفة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

ويُشار إلى أنّ هناك دعوات من جماعات "الهيكل" المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يومَي الأحد والإثنين المُقبلين.

يُذكر أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتمّ بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفَينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر