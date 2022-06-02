عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مكثّفة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

ويُشار إلى أنّ هناك دعوات من جماعات "الهيكل" المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يومَي الأحد والإثنين المُقبلين.

يُذكر أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتمّ بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفَينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

المصدر / فلسطين أون لاين