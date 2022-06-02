الصليب الأحمر يُعلن برنامج زيارات أهالي أسرى القدس

أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، اليوم الخميس 2 يونيو 2022، عن برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيّين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وأفاد بيان صادر عن لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أنّ زيارة الأسرى في سجون (عوفر، نفحة، رامون، والدامون-نساء) ستكون بتاريخ 15 يونيو الجاري، وسجن (الدامون- أشبال) بتاريخ 20 يونيو، وسجن "مجدو" بتاريخ 22 يونيو.

وأشار إلى أنّ زيارة الأسرى في سجون "عسقلان، النقب- الفوج الأول، هداريم وبئر السبع- إيشل" بتاريخ 27 يونيو، وسجن "شطة" بتاريخ 29 يونيو.

وبيّنت أنّ الزيارات المذكورة على نفقة الصليب الأحمر، مطالبة المعنيين بالزيارة الاتصال والحجز لدى مكتب الصليب.

المصدر / فلسطين أون لاين