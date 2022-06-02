وظائف شاغرة في شركة لتوزيع الانترنت بمدينة رفح

إعلان توظيف صادر عن شركة سوا نت تعلن فيه عن وظائف شاغرة على النحو التالي :
أولا : مطلوب كهربائي ميداني ، ويجب على المتقدم أن تتوفر بِه المؤهلات الآتية :
1- أن يكون لديه الخبرة والمعرفة الكاملة بمهام تركيبات وصيانة الكهرباء .
2- أن يكون قد اكتسب خبرة من العمل الميداني في مجال الكهرباء .
2- أن يكون لديه خبرة متوسطة على الاقل في مجال التكنولوجيا .
4- قوة الشخصية والعمل الجاد .
5- حسن المظهر واللباقة في الأسلوب والتعامل .
6- تحمل ضغط العمل .
7- القدرة على العمل ضمن فريق .
ثانيا : مطلوب موظف دعم فني شبكات ، ويجب على المتقدم أن تتوفر بِه المؤهلات الآتية :
1- أن يكون لديه الخبرة والمعرفة الجيدة بمهام تركيبات وصيانة الشبكات .
2- أن يكون لديه خبرة متوسطة على الاقل في مجال التكنولوجيا .
4- قوة الشخصية والعمل الجاد .
5- حسن المظهر واللباقة في الأسلوب والتعامل .
6- تحمل ضغط العمل .
7- القدرة على العمل ضمن فريق .
طريقة التسجيل
- على من يجد نفسه تتوفر بِه المؤهلات السابقة للتقدم لهذه الوظيفة , يرجى إرسال السيرة الذاتية بعنوان الرسالة : دعم فني أو كهربائي ,على الإيميل التالي : [email protected]
او ارسال السيرة الذاتيه على حساب الواتس اب :00972594479002
- العنوان : قطاع غزة - مدينة رفح - دوار النجمة .