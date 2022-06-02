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وظائف شاغرة في شركة لتوزيع الانترنت بمدينة رفح

02 يونيو 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  شركة سوا نت تعلن فيه عن وظائف شاغرة على النحو التالي :

أولا : مطلوب كهربائي ميداني ، ويجب على المتقدم أن تتوفر بِه المؤهلات الآتية :

1- أن يكون لديه الخبرة والمعرفة الكاملة بمهام تركيبات وصيانة الكهرباء .

2- أن يكون قد اكتسب خبرة من العمل الميداني في مجال الكهرباء .

2- أن يكون لديه خبرة متوسطة على الاقل في مجال التكنولوجيا  .

4- قوة الشخصية والعمل الجاد .

5- حسن المظهر واللباقة في الأسلوب والتعامل .

6- تحمل ضغط العمل .

7- القدرة على العمل ضمن فريق .

ثانيا : مطلوب موظف دعم فني شبكات ، ويجب على المتقدم أن تتوفر بِه المؤهلات الآتية :

1- أن يكون لديه الخبرة والمعرفة الجيدة بمهام تركيبات وصيانة الشبكات .

2- أن يكون لديه خبرة متوسطة على الاقل في مجال التكنولوجيا  .

4- قوة الشخصية والعمل الجاد .

5- حسن المظهر واللباقة في الأسلوب والتعامل .

6- تحمل ضغط العمل .

7- القدرة على العمل ضمن فريق .

طريقة التسجيل 

- على من يجد نفسه تتوفر بِه المؤهلات السابقة للتقدم لهذه الوظيفة , يرجى إرسال السيرة الذاتية بعنوان الرسالة : دعم فني أو كهربائي ,على الإيميل التالي : [email protected]

او ارسال السيرة الذاتيه على حساب الواتس اب :00972594479002

- العنوان : قطاع غزة - مدينة رفح - دوار النجمة .

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