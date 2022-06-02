حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس 2 يونيو 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي الخليل: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر حسن دمحان الفسفوس، ومحمد عيسى الدرابيع، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي بيت لحم: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واعتقلت الشاب علي مصطفى صلاح (34 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه .

أما في رام الله والبيرة: اعتقلت شرطة الاحتلال فجر اليوم، الشاب عايد فضل حجير (22 عامًا)، من قرية دير ابزيع غرب محافظة رام الله والبيرة، أثناء تواجده في الداخل الفلسطيني المحتل.

بينما في قلقيلية: أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه فتى (19 عاما)، ما أدى إلى إصابته بكتفه، ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، ووصفت إصابته بالطفيفة.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين