"قائمة القدس".. تحالف وطني همُّه الأول إنهاء إشكاليات الصيادلة

غزة/ أدهم الشريف:

تعقد نقابة الصيادلة في قطاع غزة، غدًا، انتخابات مجلسها النقابي المكون من 13 مقعدًا بمشاركة قائمتي القدس والمستقبل.

وتضم قائمة القدس بحسب رئيسها د. سميح أبو حبل، كتلة الصيدلي الفلسطيني، والمنتدى الصيدلي، والتجمع الديمقراطي، ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، مقابل قائمة المستقبل الممثلة للتيار الإصلاحي في حركة فتح.

وأكد أبو حبل في تصريح لصحيفة "فلسطين" أنّ قائمة القدس تخوض انتخابات نقابة الصيادلة ونصب أعينها إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بقطاع الصيدلة الذي يواجه عدة إشكاليات.

وبيَّن أنّ القائمة تضم 13 مرشحًا من أصحاب الخبرات والشهادات العُليا، ولديهم إمكانيات في القطاعات الصيدلانية كافة؛ الحكومية والتابعة للوكالات الدولية المختصة بمجال الصيدلة.

وأضاف أن قائمة القدس تتميز بذوي خبرات نقابية سابقة عملوا في هذا المجال ولديهم باع طويل منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن القائمة تمثل تحالفًا وطنيا قائمًا على أساس تقاسم المسؤولية والشراكة مع الأطر النقابية التابعة للفصائل الوطنية، وتضم أصحاب خبرات وشهادات علمية وأكاديمية عالية.

وأكد أنّ "القدس توحدنا" هو الشعار الذي تنطلق منه القائمة، وهو كذلك الشعار الذي يُجمع عليه أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفًا "توجّهاتنا إيجاد نقابة صيادلة واحدة تجمعنا معًا في قطاع غزة والضفة الغربية، وأولوياتنا ضمن برنامجنا الانتخابي تذليل العقبات القانونية والإجرائية لتوحيد النقابة بين الضفة والقطاع".

ونبّه إلى أنّ مهنة الصيدلة تعاني كبقية المهن في قطاع غزة من جراء الحصار المطبق، مشيرًا إلى أنّ القائمة لديها برنامج انتخابي قائم على ضرورة إنجاز 10 مشاريع خلال 3 سنوات.

وتابع "أخذنا على عاتقنا تحقيق بعض الجوانب والمحاور المتعلقة بالوضع الاقتصادي للصيدلي حفاظًا على حقوقه المهنية، ودعم الخريجين الجدد في ظل ازدياد عدد الخريجين في غزة من كلية الصيدلة".

وأشار إلى أنّ القائمة لديها خطط لفتح آفاق عمل جديدة لكليات الصيادلة بالتعاون مع الجهات المختصة وحاضنات الأعمال، وإيجاد آفاق عمل جديدة لهم وتأهيلهم في مجالات العمل عن بعد والترجمة الطبية في ظلّ قلة الفرص في سوق العمل.

وأضاف أنّ القائمة لديها خطة للحد من دخلاء المهنة الذين ينافسون الصيادلة في عملهم، وتعزيز هامش الربح للصيدلي، حتى يتمكن من تحقيق ربح يستطيع من خلاله أن يعيش حياة كريمة، ويُسدّدَ نفقاته التشغيلية.

ونبَّه إلى أنّ قائمة القدس لديها مشروع خاص بالتعليم المستمر وبناء القدرات، وإنشاء مركز تدريب وتعليم مستمر تابع للنقابة معتمد من وزارتي التعليم والصحة، وذلك وِفق احتياجات مدروسة للصيادلة تؤهّلهم لاجتياز الحد الأدنى من الساعات المطلوبة لتجديد مزاولة المهنة.

ويضمُّ البرنامج الانتخابي لقائمة القدس مشاريع القرض الحسن، والصيدلية المتميزة، وضبط التسعيرة الدوائية، والإجازة الأسبوعية، وصندوق التكافل الاجتماعي، والحقوق المهنية للصيادلة، ودعم وتأهيل الخريجين الجدد.