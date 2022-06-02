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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

02 يونيو 2022 . الساعة 06:37 بتوقيت القدس
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الدخان يتصاعد جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص بكثافة في مخيم الدهيشة

استُشهد شاب، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية في بيت لحم، أنّ الأسير المحرر أيمن محيسن، استُشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في وقت مبكر من صباح اليوم.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.

وخلال عملية الاقتحام، أُصيب محيسن بالرصاص الحيّ في الصدر، ووُصفت إصابته بالخطيرة جدًّا قبل أن يُعلن الأطباء عن استشهاده، فيما أُصيب شاب آخر بالساق.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في المخيم، واعتقلت عددًا من الشبان.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #مخيم الدهيشة #أييمن محيسن

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