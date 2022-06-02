الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة في يعبد

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة منفذ عملية "بني براك" الشهيد ضياء حمارشة في بلدة يعبد جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى تدمير المنزل، وإلحاق أضرار مادية في المنازل المجاورة.

وتوغلت قوات الاحتلال بالآليات العسكرية في بلدة يعبد مساء أمس الأربعاء، واشتبكت مجموعات من المقاومين مع القوة المتوغلة، ما أسفر عن استشهاد الشاب بلال كبها، وإصابة 6 آخرين بجراح.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أغلقت منطقة عائلة حمارشة، وشرعت في دهم المنزل والمنازل المجاورة له، ثم فجرت المنزل، ما أدى إلى تدميره، وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل المجاورة له، وفق إفادات محلية.

ونفذ الشهيد ضياء حمارشة (27 عاما) عملية بني براك شرق تل أبيب مساء التاسع والعشرين من مارس 2022، والتي أسفرت عن مقتل 5 مستوطنين.

وبعد أيام قليلة من تنفيذه العملية الفدائية، أصدر جيش الاحتلال، أمرا بهدم منزل عائلة حمارشة. وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن "قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، يهودا فوكس، وقع (الأحد)، على أمر بمصادرة وهدم المنزل الذي كان يسكن فيه ضياء حمارشة".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أن القرار صدر بعد أن "تم رفض" طلب استئناف عائلة حمارشة على قرار الهدم.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقف سياسة العقاب الجماعي، التي تنتهجها حيال عائلات منفذي العمليات ضد قواتها أو المستوطنين، رغم الانتقادات العديدة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان.

المصدر / فلسطين أون لاين