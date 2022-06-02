فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة في يعبد

ماذا طلب الأسطورة بيليه من بوتن؟

تعرف عليها.. تغييرات على تطبيقات آيفون وآيباد الجديدين

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في يعبد قضاء جنين

الاحتلال يسلم مقدسيا قرارا بمنعه من السفر 3 أشهر

قبل 50 عاماً.. هكذا هددت موسكو بضرب بكين بالنووي

حماس تنعى الشهيد كبها وتدعو للتصدي للعدوان على يعبد

"الجبهة الطلابية" تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية منع رفع العلم الفلسطيني

ناصيف: أحداث جنين تثبت مدى خوف الاحتلال من المقاومة التي تكسر هيبته

أبو عرة يدعو لمؤازرة جنين عبر مقاومة الاحتلال في أنحاء الضفة

الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة في يعبد

02 يونيو 2022 . الساعة 05:33 بتوقيت القدس
...
لحظة تفجير منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة منفذ عملية "بني براك" الشهيد ضياء حمارشة في بلدة يعبد جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى تدمير المنزل، وإلحاق أضرار مادية في المنازل المجاورة.

وتوغلت قوات الاحتلال بالآليات العسكرية في بلدة يعبد مساء أمس الأربعاء، واشتبكت مجموعات من المقاومين مع القوة المتوغلة، ما أسفر عن استشهاد الشاب بلال كبها، وإصابة 6 آخرين بجراح.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أغلقت منطقة عائلة حمارشة، وشرعت في دهم المنزل والمنازل المجاورة له، ثم فجرت المنزل، ما أدى إلى تدميره، وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل المجاورة له، وفق إفادات محلية.

ونفذ الشهيد ضياء حمارشة (27 عاما) عملية بني براك شرق تل أبيب مساء التاسع والعشرين من مارس 2022، والتي أسفرت عن مقتل 5 مستوطنين.

وبعد أيام قليلة من تنفيذه العملية الفدائية، أصدر جيش الاحتلال، أمرا بهدم منزل عائلة حمارشة. وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن "قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، يهودا فوكس، وقع (الأحد)، على أمر بمصادرة وهدم المنزل الذي كان يسكن فيه ضياء حمارشة".

 وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أن القرار صدر بعد أن "تم رفض" طلب استئناف عائلة حمارشة على قرار الهدم.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقف سياسة العقاب الجماعي، التي تنتهجها حيال عائلات منفذي العمليات ضد قواتها أو المستوطنين، رغم الانتقادات العديدة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الاحتلال #جنين #يعبد #ضياء حمارشة #بني براك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة