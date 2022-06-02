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حماس تنعى الشهيد كبها وتدعو للتصدي للعدوان على يعبد

02 يونيو 2022 . الساعة 01:16 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس "، شهيدها بلال عوض كبها، الذي ارتقى، مساء الأربعاء، برصاص قوّات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد في جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت حماس في بيان صحفي "إننا إذ ننعى شهيدنا البطل كبها، الذي ينضمّ إلى قوافل الشهداء من أبناء شعبنا الذين ارتقوا في يعبد منذ عهد الشهيد عزّ الدين القسَّام، لنشدّ على أيادي الأبطال المنتفضين الذين يتصدّون للعدوان الصهيوني في يعبد، وندعو أهلنا لمساندتهم بكلّ السبل، والاشتباك مع قوات الاحتلال".

واستشهد كبها في وقت متأخر من ليل الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال يعبد لهدم منزل ذوي الشهيد ضياء حمارشة.

ووصفت حماس هدم المنازل بأنه "استمرار لسياسة هدم المنازل" مؤكدة أن "هذه الجريمة الصهيونية التي لن تكسر إرادة شعبنا والتفافه حول المقاومة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #يعبد #بلال كبها

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