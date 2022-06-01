"الجبهة الطلابية" تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية منع رفع العلم الفلسطيني

أكدت الجبهة الطلابية في الجامعات الإسرائيلية، أن تمرير قانون تجريم رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التي تمولها حكومة الاحتلال الإسرائيلية يدل على الإفلاس السياسي وتصاعد "الفاشية العنصرية تجاه الطلاب الفلسطينيين بأراضي48.

وقالت الجبهة في بيان أصدرته، مساء اليوم الأربعاء: "نستنكر تمرير قانون منع رفع العلم الفلسطيني بالقراءة التمهيدية بعد سلسلة طويلة من التحريض على الطلاب، نحمل الحكومة وكل مركباتها مسؤولية هذا القرار الذي يمس بحق الطلاب العرب الفلسطينيين في الجامعات الاسرائيلية".

وتابعت، "إن تمرير هذا القانون إن دلّ على شيء فهو يدل على الإفلاس السياسي وتصاعد الفاشية والعنصرية تجاه الطلاب العرب الفلسطينيين في الجامعات والأقلية العربية الفلسطينية عامةً، ويحاول اليمين المتطرف وخاصة حركة ام ترتسو الفاشية عزل الجامعات عن نبض الشارع باستخدامهم التحريض والعنف كأدوات لمنع إحياء أي نشاط وطني في الجامعة، ونعي جيدًا أنّ طريق العنف والتحريض هو طريق المفلسين سياسيًا".

وأضافت، "نحن في الجبهات الطلابية نرى بالعلم الفلسطيني رمزًا قوميًا ونهدف من خلال رفعه وإحياء ذكرى النكبة ونشاطات وطنية أخرى إلى ترسيخ وجودنا وفكرة أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لن يأتي دون الاعتراف بالغبن التاريخي الذي حل لشعب الفلسطيني عام 1948".

وقالت: "بالإضافة لذلك إن منع رفع العلم الفلسطيني هو تنكر لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية، ومسّ بحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية الفكر، رفع العلم الفلسطيني ليس وليد الأحداث الأخيرة، بل رفعناه في الجبهات الطلابية في بداية نشاط الحركة الطلابية في الجامعات الإسرائيلية، ولكن المساس بحرمة الجامعة وفرض أجندة سياسية يمينية عليها هو استمرار لمحاولات حثيثة لمنع شرعية العلم الفلسطيني ووجودنا كطلاب عرب فلسطينيين في الجامعات".

وكان كنيست الاحتلال قد صادق مساء اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على قانون يجرم رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التي تمولها حكومة الاحتلال، حيث صوت نواب القائمة المشتركة والموحدة ضد مشروع القانون، لكن نجح القانون بالمرور بدعم 63 عضو كنيست بينهم رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، ومعارضة 16.

وفي وقت سابق، أعلن وزير مالية الاحتلال "أفيغدور ليبرمان" عن نيته تقليص الميزانية التي يجري تحويلها إلى جامعة بئر السبع في النقب، وذلك في أعقاب إحياء الطلاب الفلسطينيين في الجامعة ذكرى النكبة الـ 74 ورفع الأعلام الفلسطينية والهتافات الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين