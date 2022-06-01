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بالفيديو والصور شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في يعبد قضاء جنين

01 يونيو 2022 . الساعة 23:13 بتوقيت القدس
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الشهيد بلال كبها

استشهد مواطن وأصيب 6آخرين، ثلاثة منهم بحالة حرجة، مساء الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة أن 6 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال منهم ثلاثة بحالة حرجة في الرقبة والبطن والوجه خلال المواجهات، واستشهد أحدهم لاحقا متأثرا بجراحه.

وقالت مصادر محلية إن الشهيد هو بلال عوض كبها (24عاما)، وصل مستشفى ابن سينا في جنين جثة هامدة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة وحاصرت منزل الشهيد ضياء حمارشة، منفذ عملية بني براك في "تل أبيب"، وذلك تمهيدا لهدمه.

وأفادت مصادر محلية بأن نحو 30 آلية عسكرية بينها جرافة، اقتحمت البلدة، فيما انتشر القناصة على أسطح منازل المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المواطنين ومنازلهم.

وأظهرت صور نشرها المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي دخول جنود الاحتلال إلى منزل الشهيد حمارشة والبدء في تفخيخه تمهيدا لنسفه.

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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