جيش الاحتلال يقتحم يعبد قضاء جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد قضاء جنين.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بقوات كبيرة من جيشه بلدة يعبد قضاء مدينة جنين، مساء اليوم.

وأوضحت المصادر أن جيش الاحتلال توجه إلى منزل الشهيد ضياء حمارشة بعدد كبير من الجيبات العسكرية وجرافة، فيم انتشرت القناصة حوله.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا في جنين بوصول إصابة لشاب (35عاما) بالرقبة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات المندلعة في يعبد.

من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد قضاء جنين pic.twitter.com/OmHWNjCi36 — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 1, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين