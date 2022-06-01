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مقتل جندي أردني وإصابة اثنين آخرين بهجوم في مالي

01 يونيو 2022 . الساعة 20:10 بتوقيت القدس
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أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، مقتل أحد عناصره وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح استهدف دورية لقوات حفظ السلام الأممية في مالي.

جاء ذلك وفق بيان لمصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وقال المصدر إن "إحـدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2 وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، تعرضت لهجوم مسلح".

وأضاف أن الهجوم "أدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي والرقيب أحمد حابس خليف القبلان" دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب الوكالة، تأتي مشاركة قوة الانتشار السريع الأردنية في مالي في إطار مواصلة القوات المسلحة عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الانساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية لم يسمح انتشار القوات الأجنبية بحلها.

ففي مايو/أيار 2021، استولى الجيش على الحكم في مالي وأعلن رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، تجريد الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما، ووعد بإجراء انتخابات العام المقبل.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، أصبح غويتا رئيساً انتقاليا للبلاد، وتراجع عن وعده الذي تعهد فيه إعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان يفترض أن تجري في فبراير/شباط 2022

المصدر / وكالات
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