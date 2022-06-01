الأطر والمؤسسات الصحفية تدين إعدام الاحتلال الصحفية "وراسنة"

دانت الأطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية جريمة إعدام جنود الاحتلال الصحفية والأسيرة المحرّرة غفران وراسنة صباح اليوم الأربعاء عند مدخل مخيم العروب في الخليل بالضفة المحتلة.

واعتبرت الأطر والمؤسسات الصحفية في بيان لها، أن إفلات جنود الاحتلال من الملاحقة القانونية سيدفعهم لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع جميع الصحفيين الفلسطينيين الذين تم الاعتداء عليهم أثناء تغطيتهم المهنية لما يسمى بمسيرة الأعلام في مدينة القدس المحتلة.

كما رحبت بما أعلنته الأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، عن إطلاق اسم الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت بنيران الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو/أيار" على برنامجها التدريبي السنوي للمذيعين والصحفيين الفلسطينيين.

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة للتحرك العاجل من أجل محاكمة القتلة الذين ارتكبوا جرائم الحرب بحق الصحفيين الفلسطينيين وعدم إفلاتهم من العقاب.

وطالبت بضرورة توحيد الجسم الصحفي الفلسطيني لمواجهة الجرائم المتصاعدة بحق الصحفيين الفلسطينيين وضرورة إجراء انتخابات لنقابة الصحفيين من أجل تمثيل حقيقي وقانوني للصحفيين والمؤسسات الإعلامية بأسرع وقت ممكن

ووجهت الأطر والمؤسسات الصحفية الدعوة للاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة التحرك من أجل توفير الحماية للصحفيين وملاحقة الاحتلال في كل المحافل الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين