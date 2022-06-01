جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة بسماء النقب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب بعد اختراقها الأجواء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر": "قامت طائرات حربية مطلع الأسبوع (يوم الإثنين) باعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب، ويجري التحقيق في الأمر".

وقال مصدر عسكري إسرائيلي، في إحاطة قدمها لوسائل إعلام إسرائيلية، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحديث يدور حول طائرة مُسيرة مصرية غير مسلحة".

وأضاف المصدر أنه وفقا لتحقيقات الجيش فإن المُشغّل المصري "فقد السيطرة على المُسيّرة نتيجة لعطل تقني".

المصدر / فلسطين أون لاين