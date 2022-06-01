فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في مايو الماضي.. أكثر من 3 آلاف مولود و200 حالة وفاة بغزة

الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

تعرف على أحدث قرارات "العمل الحكومي" بغزة

مسيرة في الخليل الأحد القادم احتجاجًا على ارتفاع الأسعار

خلال 24 ساعة.. المقاومة تصعد عملياتها بالضفة والقدس

بعد اعتقاله لـ35 يوماً.. الإفراج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح

اكتشاف أكبر نبات على وجه الأرض قبالة سواحل أستراليا

معلومة جديدة وصحيحة عن رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد

الخارجية الصينية تحذر واشنطن من عواقب دعم انفصال تايوان

الآلاف يشيعون جثمان الشهيدة غفران وراسنة

إعلان فيسبوك داخلي

في مايو الماضي.. أكثر من 3 آلاف مولود و200 حالة وفاة بغزة

01 يونيو 2022 . الساعة 16:55 بتوقيت القدس
...

سجل قطاع غزة خلال مايو/ أيار الماضي، 3 آلاف و106 مواليد جدد، و210 حالة وفاة، حسب إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني.

وأظهرت الإحصائية، أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بألف و588 مولودًا بنسبة تقدر بـ 51.1%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.8 % بواقع ألف و518 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت ألف و184 مولودًا جديدًا، فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 639 مولودًا.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 500 مولود، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 421 مولودًا، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 362.

وأفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 210 حالة وفاة خلال الشهر المنصرم، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 106 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 50.4 %، مقابل 104 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 49.5 %.  

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#غزة #الأحوال المدنية #حالات ولادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة