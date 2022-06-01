خلال 24 ساعة.. المقاومة تصعد عملياتها بالضفة والقدس

صعدت المقاومة الفلسطينية، من عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال في محيط مخيم الجابريات بمدينة جنين، ذلك بالعبوات المتفجرة والرصاص الحي، إلى جانب إطلاق النار تجاه جنود الاحتلال المتواجدين قرب حاجز الجلمة.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال، وتحديدا في قرية بورين ودير الحطب، وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عزبة الطيب وعزون الفندق بمدينة قلقيلية، وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات الاحتلال.

وفي سلفيت، قام شبان فلسطينيون بإلقاء زجاجات حارقة بمنطقة بروخين وبدوئيل، تجاه قوات الاحتلال.

وشهدت مدينة رام الله مواجهات مع قوات الاحتلال، وتصدى فلسطينيون للاعتداءات الإسرائيلية في قرية النبي صالح، إضافة إلى اندلاع مواجهات أخرى بمنطقة تقوع ببيت لحم.

وواصل المقدسيون تصديهم لانتهاكات واعتداءات الاحتلال، واندلعت مواجهات في مناطق متفرقة، منها سلوان وشعفاط وقلنديا.

ورشق فلسطينيون مركبات المستوطنين بالحجارة، خلال مواجهات اندلعت بمخيم العروب ودورا بمدينة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت صباح اليوم، الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة عند مدخل العروب شمال الخليل، بدعوى تنفيذ عملية طعن.

بدورها، نعت حركة حماس وراسنة (31 عاما)، مؤكدة أن إعاقة الاحتلال وصول طواقم الإسعاف للصحفية الشهيدة عند إصابتها، إمعانٌ في الجريمة، وتأكيد على السلوك الدموي لجيش الاحتلال، الذي يضرب بعرض الحائط كل القيم والقوانين الإنسانية.

وشددت على أن جرائم العدو المتصاعدة ضد أبناء شعبنا وهذا التغوّل الصهيوني على الدم الفلسطيني، لن تزيدنا إلاّ تمسكاً بخيار المقاومة الشاملة وبكل الوسائل، سبيلاً لانتزاع حقوقنا وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين