بعد اعتقاله لـ35 يوماً.. الإفراج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح

أفرجت سلطات الاحتلال عن نجل الشهيد مصباح ابو صبيح بعد تحقيق 35 يوماً.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد أبو صبيح عدة مرات وتحرر مؤخرا من سجونها.

وفي التاسع من أكتوبر عام 2016، نفذ والده الشهيد مصباح أبو صبيح عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بعد اشتباك مسلح مع شرطة الاحتلال الخاصة، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ستة آخرين.

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه، وترفض الإفراج عنه ودفنه بمدينته المقدسة حسب الأصول والشريعة الإسلامية بحجة، "استخدام ملف جثامين الشهداء كورقة تفاوض في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.

وعقب استشهاده، تعرضت عائلته لسلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية، والتي تمثلت بالملاحقات والتنكيل والاعتقالات، كما تم إغلاق منزله في حي كفر عقب وهدم جدرانه الداخلية، وأيضًا إغلاق محلاتهم التجارية في بلدة الرام عدة أسابيع.

ويُعد الشهيد أبو صبيح علمًا من أعلام القدس، ويطلق عليه "أسد الأقصى"، نظرًا لشدة حبه ودفاعه عن المسجد الأقصى المبارك في وجه ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة.

ومن حب الأقصى والرباط فيه، استمد الشهيد شجاعته وقوته لتنفيذ عملية النوعية، من باب غيرته على الأقصى والمرابطات، وما يتعرضن من انتهاكات إسرائيلية متكررة، ومنع من دخول المسجد.

وتعرض الشهيد عدة مرات للضرب والاعتداء من قبل قوات الاحتلال، بسبب رباطه بالمسجد الأقصى، كما أصيب أكثر من مرة.

كما أُبعد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس عدة مرات ولشهور طويلة، حيث تتهمه سلطات الاحتلال بأنه من أبرز الشخصيات المقدسية التي لها علاقة بالأحداث التي تجري بالأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين