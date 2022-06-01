فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في مايو الماضي.. أكثر من 3 آلاف مولود و200 حالة وفاة بغزة

الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

تعرف على أحدث قرارات "العمل الحكومي" بغزة

مسيرة في الخليل الأحد القادم احتجاجًا على ارتفاع الأسعار

خلال 24 ساعة.. المقاومة تصعد عملياتها بالضفة والقدس

بعد اعتقاله لـ35 يوماً.. الإفراج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح

اكتشاف أكبر نبات على وجه الأرض قبالة سواحل أستراليا

معلومة جديدة وصحيحة عن رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد

الخارجية الصينية تحذر واشنطن من عواقب دعم انفصال تايوان

الآلاف يشيعون جثمان الشهيدة غفران وراسنة

إعلان فيسبوك داخلي

بعد اعتقاله لـ35 يوماً.. الإفراج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح

01 يونيو 2022 . الساعة 16:20 بتوقيت القدس
...
نجل الشهيد مصباح أبو صبيح

أفرجت سلطات الاحتلال عن نجل الشهيد مصباح ابو صبيح بعد تحقيق 35 يوماً.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد أبو صبيح عدة مرات وتحرر مؤخرا من سجونها.

وفي التاسع من أكتوبر عام 2016، نفذ والده الشهيد مصباح أبو صبيح عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بعد اشتباك مسلح مع شرطة الاحتلال الخاصة، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ستة آخرين.

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه، وترفض الإفراج عنه ودفنه بمدينته المقدسة حسب الأصول والشريعة الإسلامية بحجة، "استخدام ملف جثامين الشهداء كورقة تفاوض في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.

وعقب استشهاده، تعرضت عائلته لسلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية، والتي تمثلت بالملاحقات والتنكيل والاعتقالات، كما تم إغلاق منزله في حي كفر عقب وهدم جدرانه الداخلية، وأيضًا إغلاق محلاتهم التجارية في بلدة الرام عدة أسابيع.

ويُعد الشهيد أبو صبيح علمًا من أعلام القدس، ويطلق عليه "أسد الأقصى"، نظرًا لشدة حبه ودفاعه عن المسجد الأقصى المبارك في وجه ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة.

ومن حب الأقصى والرباط فيه، استمد الشهيد شجاعته وقوته لتنفيذ عملية النوعية، من باب غيرته على الأقصى والمرابطات، وما يتعرضن من انتهاكات إسرائيلية متكررة، ومنع من دخول المسجد.

وتعرض الشهيد عدة مرات للضرب والاعتداء من قبل قوات الاحتلال، بسبب رباطه بالمسجد الأقصى، كما أصيب أكثر من مرة.

كما أُبعد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس عدة مرات ولشهور طويلة، حيث تتهمه سلطات الاحتلال بأنه من أبرز الشخصيات المقدسية التي لها علاقة بالأحداث التي تجري بالأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#الاحتلال #أسير #مصباح أبو صبيح #نجل أبو صبيح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة