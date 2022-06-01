هنية: المسجد الأقصى لا يقبل القسمة أو الشراكة

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، على أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لمحاولات طمس هوية وفرض التقسم الزماني والمكاني فيه.

وأكد هنية في كلمة له خلال وقفة تم تنظيمها اليوم الأربعاء، لإحياء ذكرى شهداء أسطول الحرية بإسطنبول، أن المسجد الأقصى لا يقبل القسمة ولا الشراكة.

وقال خلال كلمته أنّ شهداء أسطول الحرية هم شهداء القدس وفلسطين، وستبقى دماؤهم أمانة في أعناقنا حتى نكسر الحصار عن غزة ونحرر القدس ونصلي في المسجد الأقصى المبارك.

ووجّه هنية خلال كلمته تحيةً للمشاركين في الوقفة ولأهالي الشهداء الذين ضحوا بدمهم من أجل فلسطين، وأكد أنّهم سيظلون في الذاكرة حتى التحرير والصلاة في المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين