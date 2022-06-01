الاحتلال يعلن عن تدريب لمحاكاة ضربات بعيدة المدى بمنطقة المتوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عشرات من طائراته الحربية تدريبًا جويًّا لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: "شاركت في التدريب الذي تم تنفيذه أمس (الثلاثاء) عشرات الطائرات التي حاكت تحليقًا طويل المدى وشنّ غارات في العمق، بالإضافة إلى التزوُّد بالوقود جوًّا".

وأضاف أدرعي: "جاء التدريب في إطار مناورات "عربات النار"، وكجزء من رفع الجاهزية لسيناريوهات حربية متعددة الجبهات، سواء كانت بعيدة أم قريبة".

المصدر / فلسطين أون لاين