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الاحتلال يعلن عن تدريب لمحاكاة ضربات بعيدة المدى بمنطقة المتوسط

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الاحتلال يعلن عن تدريب لمحاكاة ضربات بعيدة المدى بمنطقة المتوسط

01 يونيو 2022 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عشرات من طائراته الحربية تدريبًا جويًّا لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: "شاركت في التدريب الذي تم تنفيذه أمس (الثلاثاء) عشرات الطائرات التي حاكت تحليقًا طويل المدى وشنّ غارات في العمق، بالإضافة إلى التزوُّد بالوقود جوًّا".

وأضاف أدرعي: "جاء التدريب في إطار مناورات "عربات النار"، وكجزء من رفع الجاهزية لسيناريوهات حربية متعددة الجبهات، سواء كانت بعيدة أم قريبة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #تدريب #ضربات جوية

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