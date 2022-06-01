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مستوطنون يعتدون على رعاة أغنامٍ ومحاصيلَ زراعية في الخليل

01 يونيو 2022 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على رعاة أغنام، ودمّروا محاصيل زراعية في قرية الجوايا، شرق تجمع "مسافر يطا" جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور: إنّ مستوطني  "ماعون، وخفات ماعون" المقامَتين على أراضي المواطنين،  اعتدوا بحماية من جنود الاحتلال ولليوم الثاني على التوالي، على الرعاة في قرية جوايا قرب العين البيضا، ومنعوهم من الوصول إلى المراعي تحت تهديد السلاح.

وأضاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة: أنّ "المستوطنين أطلقوا ماشيَتهم في حقول المواطنين الزراعية في تلك المنطقة، ما أدى إلى تدمير محاصيل القمح والشعير التي تعود لعائلة الشواهين".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #اعتداءات المستوطنين #رعاة أغنام #المحاصيل زراعية

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