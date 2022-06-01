"الإعلام الحكومي" يُدين جريمة الاحتلال بإعدام الصحفية "وراسنة"

أدان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، صباح اليوم الأربعاء، جريمة الاحتلال الجديدة بإعدام الصحفية غفران وراسنة -اليوم صباحاً- على حاجز له قرب مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة.

وأكّد "معروف" في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، على أن هذه الجريمة تأتي في سياق "استمرار سياسة الاحتلال العدوانية تجاه شعبنا، وتمثل ضربًا بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية المعنية بحماية الصحفيين، وانتهاك للشرعة الدولية لحقوق الانسان، وما يجرأ جنود الاحتلال في كل مرة هو إفلاته من دائرة المحاسبة والعقاب".

وأضاف: "تعيد هذه الجريمة للأذهان كل الجرائم التي استهدفت الصحفيين الفلسطينيين في مواقع العمل والميدان أو خلال ممارسة حياتهم الاعتيادية".

المصدر / فلسطين أون لاين