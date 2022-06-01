"الزراعة": أسعار الدواجن قد تستقر عند 12 شيقلًا للكيلو الواحد

غزة/ يحيى اليعقوبي:

توقع مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارعة الزراعة طاهر أبو حمد، أن تستقر أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة عند 12 شيقلا للكيلو الواحد رغم مساعي الوزارة الكبير لخفض سعرها خلال الفترة الماضية عبر جملة من الإجراءات التي منعت خلالها الاحتكار.

وأوضح أبو حمد في تصريح خاص لموقع "فلسطين أون لاين"، أن غلاء تكلفة الإنتاج ساهم في عدم نزول أسعار الدواجن أكثر، إذ ارتفع طن العلف من 2500 شيقل سابقًا، ليصل سعره حاليا لنحو 3000- 3100 شيقل، وكذلك سعر الصوص اللاحم من 3 شيقل سابقا، إلى 3.5- 4 شيقل، وعليه أصبحت تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من المزرعة تبلغ 9 شواقل ونصفًا.

وبين أن العرض والطلب وارتفاع التكلفة هي ما يحدد أسعار الدواجن، وفي ظل الطلب الكبير والتكلفة العالية قد تستقر الأسعار بحدود 11 – 12 شيقلا للكيلو الواحد خلال الفترة المقبلة.

وأكد أبو حمد أن لدى وزارته خطة عمل تقوم بمتابعة بيوض التفريخ المخصبة منذ لحظة دخولها للمزارع حتى بداية التوزيع، وهناك فرق من الوزارة تتابع على الأرض وتمنع حدوث تجاوزات واحتكارات إضافة لمتابعة الأسعار في السوق، وتتابع شركات توزيع الدواجن.

وأكد أن الأسعار تسير بشكل طبيعي ما دامت الأسعار لم تتجاوز 12 شيقلا، رغم ارتفاع نسبة التكاليف، مشيرًا إلى وجود إجراءات تتخذها الوزارة تتعلق بقطاع الدواجن حتى تبقى الأسعار متوازنة.

وأشار أبو حمد إلى أن قطاع غزة استورد في شهر مايو/ أيار الجاري 3 ملايين بيض مخصب تنتج مليوني دجاجة، في حين تم استيراد منذ مارس/ آذار الماضي مليون و300 ألف بيضة مخصبة من مصر.

وشهد قطاع غزة خلال شهر رمضان الماضي ارتفاعًا في أسعار الدواجن حيث بلغ سعر الكغم الواحد 17 شيقلاً، في حين بلغ سعر كغم الدجاج الصافي -بعد الذبح- 22 شيقلا تقريبًا.

وانخفضت الأسعار بعد انتهاء رمضان، لكنها ما زالت دون الأسعار المتعارف عليها، حيث يبلغ سعر كغم الدجاج اللاحم الآن 12 شيقلا، في حين يبلغ سعره الصافي 16 شيقلا تقريبا.