"حماس": جرائم الاحتلال لن تزيدنا إلا تمسُّكًا بالمقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأسيرة المحرَّرة، الشهيدة الصحفية غفران هارون وراسنة (٣١ عامًا)، التي أعدمها جنود الاحتلال بالرَّصاص الحيّ وبدمٍ بارد، صباح اليوم الأربعاء، عند مدخل مخيم العروب في مدينة الخليل جنوب الضفة.

وقالت الحركة في بيانٍ صحفي: إنَّ "إعاقة الاحتلال وصول طواقم الإسعاف للصحفية الشهيدة عند إصابتها، إمعانٌ في الجريمة، وتأكيد على السلوك الدموي لجيش الاحتلال، الذي يضرب بعرض الحائط كلّ القيم والقوانين الإنسانية".

وأكدت أنّ "جرائم العدو المتصاعدة ضد أبناء شعبنا وهذا التغوّل الصهيوني على الدم الفلسطيني لن تزيدنا إلاّ تمسُّكًا بخيار المقاومة الشاملة وبكلّ الوسائل، سبيلًا لانتزاع حقوقنا وتحقيق تطلُّعات شعبنا في الحرية والعودة".

المصدر / فلسطين أون لاين