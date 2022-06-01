مطلوب مدير إنتاج للعمل في شركة لتكنولوجيا المعلومات

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود بغزة وبالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات تعلن فيه عن حاجتها إلى (مدير إنتاج) Product Manager
متطلبات الوظيفة
- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات أو تكنولوجيا المعلومات.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تطوير أنظمة الويب المتعلقة بالتسويق والأعمال.
- خبرة قوية في إدارة المنتجات والتسويق.
- خبرة ومهارات قوية مع أدوات نمذجة البيانات والنماذج الأولية.
- مهارات تواصل كتابية ولفظية ممتازة مع القدرة على العمل في إطار الفريق.
- متحمس للغاية مع القدرة على القيادة لتحقيق النتائج
- مهارات تحليلية قوية.
- مهارات قوية في MS-office (MS Word و Excel و PowerPoint و Outlook و Internet).
- القدرة على إنجاز العمل عن بعد.
- القدرة على العمل تحت الضغط.
ملاحظات
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- الراتب الشهري مغري على الجدارة.
- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.
- دوام كامل .
- الموعد النهائي للتسجيل يوم الأحد: 05/06/2022.