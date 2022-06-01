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مطلوب مدير إنتاج للعمل في شركة لتكنولوجيا المعلومات

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مطلوب مدير إنتاج للعمل في شركة لتكنولوجيا المعلومات

01 يونيو 2022 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود بغزة وبالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات تعلن فيه عن حاجتها إلى (مدير إنتاج)  Product Manager

متطلبات الوظيفة 

- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات أو تكنولوجيا المعلومات. 

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تطوير أنظمة الويب المتعلقة بالتسويق والأعمال.

- خبرة قوية في إدارة المنتجات والتسويق.

- خبرة ومهارات قوية مع أدوات نمذجة البيانات والنماذج الأولية.

- مهارات تواصل كتابية ولفظية ممتازة مع القدرة على العمل في إطار الفريق.

-  متحمس للغاية مع القدرة على القيادة لتحقيق النتائج

- مهارات تحليلية قوية.

- مهارات قوية في MS-office (MS Word و Excel و PowerPoint و Outlook و Internet).

- القدرة على إنجاز العمل عن بعد.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

ملاحظات 

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- الراتب الشهري مغري على الجدارة.

- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.

- دوام  كامل .

- الموعد النهائي للتسجيل يوم  الأحد: 05/06/2022.

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