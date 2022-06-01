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محدث بالفيديو والصور استشهاد أسيرة محررة برصاص الاحتلال شمال الخليل

01 يونيو 2022 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
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استشهدت صباح اليوم الأسيرة المحررة الأسيرة المحررة غفران وراسنة (31 عاما) بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليها أمام مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر طبية بأن الفتاة أصيبت بجراح حرجة المصابة قبل أن يتم نقلها بإسعاف فلسطيني إلى أحد المشافي.

وقال الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال أعاقت طواقمه عن الوصول لطالبة مصابة بالرصاص الحي عند مدخل العروب، وتم تسلميها للطواقم بعد ما يقارب 20 دقيقة وجرى نقلها إلى لمستشفى الأهلي.

يذكر أن الشهيدة وراسنة تخرجت من قسم الإعلام في جامعة الخليل عام ٢٠١٤ وعملت صحفية في إذاعات محلية.

والشهيدة وراسنة أسيرة محررة أمضت ٣ شهور في سجون الاحتلال وأفرج عنها في شهر ٤ من العام الحالي.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال #اعتداء

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