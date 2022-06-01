استشهاد أسيرة محررة برصاص الاحتلال شمال الخليل

استشهدت صباح اليوم الأسيرة المحررة الأسيرة المحررة غفران وراسنة (31 عاما) بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليها أمام مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر طبية بأن الفتاة أصيبت بجراح حرجة المصابة قبل أن يتم نقلها بإسعاف فلسطيني إلى أحد المشافي.

وقال الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال أعاقت طواقمه عن الوصول لطالبة مصابة بالرصاص الحي عند مدخل العروب، وتم تسلميها للطواقم بعد ما يقارب 20 دقيقة وجرى نقلها إلى لمستشفى الأهلي.

يذكر أن الشهيدة وراسنة تخرجت من قسم الإعلام في جامعة الخليل عام ٢٠١٤ وعملت صحفية في إذاعات محلية.

والشهيدة وراسنة أسيرة محررة أمضت ٣ شهور في سجون الاحتلال وأفرج عنها في شهر ٤ من العام الحالي.

فيديو من مكان إطلاق جيش الاحتلال النار صوب فتاة فلسطينية قرب مخيم العروب بالخليل pic.twitter.com/SHtGCodsFQ — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 1, 2022

مصادر طبية: الفتاة التي أصيبت برصاص الاحتلال قرب مخيم العرّوب حالتها حرجة pic.twitter.com/lE3umOtKEQ — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 1, 2022









المصدر / فلسطين أون لاين