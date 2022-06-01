لافروف في الرياض.. السعودية: مستعدون لبذل الجهود اللازمة لحل أزمة أوكرانيا

أكدت المملكة العربية السعودية أنها على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف على موقف السعودية المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار.

وبحث الجانبان، في ديوان الوزارة بالرياض، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبد الرحمن الأحمد.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصل في وقت سابق اليوم، إلى الرياض، قادماً من البحرين في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

المصدر / وكالات