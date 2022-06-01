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تعرّف على تفاصيل طقس فلسطين بدءًا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة المقبلة

01 يونيو 2022 . الساعة 05:57 بتوقيت القدس
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويبقى الطقس حاراً بشكل واضح في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجدداً ويعتدل الطقس خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

والخميس المقبل، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل صباحاً سرعان ما يتحول إلى حار نسبياً بشكل عام خلال ساعات النهار مع ظهور للسحب المتفرقة أحياناً في السماء، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجدداً ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

والجمعة المقبلة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل صباحاً سرعان ما يتحول إلى حار نسبياً بشكل عام خلال ساعات النهار مع ظهور للسحب المتفرقة أحياناً في السماء، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجدداً ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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