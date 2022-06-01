أول صدمة لبرشلونة في الانتقالات الصيفية

كشف تقرير صحفي، يوم أمس الثلاثاء، عن آخر المستجدات المتعلقة بإمكانية انتقال البرازيلي رافينيا، جناح ليدز يونايتد، إلى برشلونة، في الصيف المقبل.

ووضع برشلونة رافينيا كأولوية لتدعيم مركز الجناح، بعدما اقترب الفرنسي عثمان ديمبلي من الرحيل، لعدم قبوله عروض تجديد عقده.

وأوضح فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "فيسبوك" أن الصفقة بعيدة عن مرحلة الاتفاق بين برشلونة وليدز، على الرغم من منح رافينيا الأولوية للبارسا منذ فبراير/شباط الماضي.

وأشار رومانو، إلى أن ليدز ليست لديه أي نية لقبول أقل من 55 مليون يورو، بجانب الحصول على هذا المبلغ دفعة واحدة، وهو أمر صعب بالنسبة لبرشلونة في ظل أزمته الاقتصادية.

وختم بأن القرار الآن بات في يد برشلونة، خاصة بعد تدخل عدد من الأندية الأخرى الراغبة في ضم اللاعب البرازيلي.

جدير بالذكر، أن رافينيا كان من الممكن أن يرحل عن ليدز، مقابل 25 مليون يورو فقط، في حالة هبوط الفريق من البريميرليج، وهو ما تفاداه النادي في الجولات الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين