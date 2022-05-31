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دعوات للحشد والمشاركة في صلاة الجمعة القادمة بالأقصى

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دعوات للحشد والمشاركة في صلاة الجمعة القادمة بالأقصى

31 مايو 2022 . الساعة 23:30 بتوقيت القدس
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دعت حراكات شبابية ومبادرات مقدسية إلى الحشد في صلاة الجمعة القادمة في المسجد الأقصى المبارك؛ للتأكيد على عروبته وإسلاميته. 

وأكدت الحراكات ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاة الجمعة في باحات المسجد، وحثّت أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل على شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف الوجود فيه. 

وتأتي هذه الدعوات بعد تصدي المرابطين في المسجد الأقصى، الأحد الماضي، لاقتحامات مئات المستوطنين للأقصى، ومواجهة ما يسمى "مسيرة الأعلام" في شوارع القدس المحتلة. 

كما وشهدت عدة نقاط في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين وتنظيمهم مسيرة الأعلام في مدينة القدس المحتلة. 

وتتواصل الدعوات والحملات لإحياء "الفجر العظيم" وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك؛ لمواجهة اقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال للسيطرة عليه وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس المحتلة

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