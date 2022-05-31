مرداوي: سنمضي مع شعبنا لمواجهة الاحتلال في كل الساحات

أكد القيادي محمود مرداوي، أن حركة حماس ستمضي مع شعبنا بمواجهة الاحتلال في كل الساحات.

وقال مرداوي إن الشعب الفلسطيني يجب أن ينتصر، ويعلي من إمكانياته لإيذاء العدو الصهيوني بكل الوسائل.

وطالب القيادي مرداوي الفلسطينيين وخاصة في الداخل المحتل بالضغط على الاحتلال لحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه.

وقال إن القدس هي العنوان الرئيس في صراعنا المستمر مع المحتل، والذي نتقدم فيه بشكل إيجابي.

وأوضح أن استراتيجية المقاومة الشاملة مستمرة، وستؤول في النهاية إلى تحقيق النصر، كما أن كل الدلائل تثبت أن ما قبل معركة سيف القدس ليس كما بعدها.

ونبه إلى أن مواجهة الاحتلال تحتاج إلى حس وطني ووعي عالي، وأن المقاومة تدير المعركة كما تريد وليس كما يريدها العدو.

وشدد مرداوي على أن شعبنا يثق بالمقاومة حتى التحرير، وأن المعركة مستمرة مع الاحتلال حتى الحرية والاستقلال.

المصدر / فلسطين اون لاين