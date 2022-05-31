فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مرداوي: سنمضي مع شعبنا لمواجهة الاحتلال في كل الساحات

منح "تأشيرة العمل" لخريجي أفضل 50 جامعة في العالم

غزة.. تفاصيل إنهاء خلاف مالي قيمته 30 ألف شيقل

ماذا قال فلسطينيو لبنان للقائد محمد الضيف؟

إصابة 6 جنود ومستوطنين واستهداف مركبات إسرائيلية بالحجارة والحارقات في الضفة

فكرة لا تخطر على بالك.. صواريخ محملة بالطعام بدلاً من المتفجرات؟!

جمعية أردنية تنظم بطولة "العودة الكروية" للمدارس

"الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في نيسان

الاحتلال يعتقل 8 صيادين في بحر رفح

تفاصيل اجتماع يبحث حركة البضائع بين الضفة وغزة

إعلان فيسبوك داخلي

القدس هي العنوان

مرداوي: سنمضي مع شعبنا لمواجهة الاحتلال في كل الساحات

31 مايو 2022 . الساعة 22:26 بتوقيت القدس
...

 أكد القيادي محمود مرداوي، أن حركة حماس ستمضي مع شعبنا بمواجهة الاحتلال في كل الساحات.

وقال مرداوي إن الشعب الفلسطيني يجب أن ينتصر، ويعلي من إمكانياته لإيذاء العدو الصهيوني بكل الوسائل.

وطالب القيادي مرداوي الفلسطينيين وخاصة في الداخل المحتل بالضغط على الاحتلال لحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه.

وقال إن القدس هي العنوان الرئيس في صراعنا المستمر مع المحتل، والذي نتقدم فيه بشكل إيجابي.

وأوضح أن استراتيجية المقاومة الشاملة مستمرة، وستؤول في النهاية إلى تحقيق النصر، كما أن كل الدلائل تثبت أن ما قبل معركة سيف القدس ليس كما بعدها.

ونبه إلى أن مواجهة الاحتلال تحتاج إلى حس وطني ووعي عالي، وأن المقاومة تدير المعركة كما تريد وليس كما يريدها العدو.

وشدد مرداوي على أن شعبنا يثق بالمقاومة حتى التحرير، وأن المعركة مستمرة مع الاحتلال حتى الحرية والاستقلال.

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#محمود مرداوي #الاحتلال الإسرائيلي #المقاومة الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة