جمعية أردنية تنظم بطولة "العودة الكروية" للمدارس

نظمت "الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين - عائدون"، ومدرستا "عمار بن ياسر" و"الاستجابة"، "بطولة العودة الكروية للمدارس" للمدارس، وذلك ضمن فعاليات "حملة انتماء 2022".



وثمّن منسق "حملة انتماء في الأردن"، أكرم أبو شهاب، دور إدارتي المدرستين، ودعمهما لفعاليات الحملة.



وأكد أبو شهاب، "أهمية تعزيز روح الشباب والحماسة بين الشباب الذين يشكلون عماد العمل لخدمة المجتمع والقضية الفلسطينية".



يشار إلى أن "انتماء"، حملة شعبية أردنية بدأت منذ العام 2010، وتستمر طوال شهر أيار/مايو من كل عام، وتشترك فيها عشرات المؤسسات واللجان العاملة والداعمة للحق الفلسطيني في مختلف مناطق الانتشار الفلسطيني.



وتهدف "انتماء" إلى الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتعزيز الشعور الوطني وتعميق الانتماء لفلسطين والتمسك بحق العودة.

المصدر / فلسطين اون لاين