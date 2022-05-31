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"الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في نيسان

31 مايو 2022 . الساعة 20:12 بتوقيت القدس
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قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعًا نسبته 0.10% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة مع شهر آذار 2022، حيث بلغ الرقم القياسي العام 106.48 خلال شهر نيسان 2022 مقارنة ﺒ 106.38 خلال شهر آذار 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا من الإنتاج المحلي ارتفاعًا نسبته 0.17%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليًا 106.08 خلال شهر نيسان 2022 مقارنة ﺒ 105.89 خلال شهر آذار 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضًا بنسبة 0.59%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 110.26 خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بـ 110.92 خلال شهر آذار 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

وضمن الأنشطة الرئيسية، فقد سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا بنسبة 7.31%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعًا نسبته 0.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 4.76%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 4.32%، وأسعار صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 2.26%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 1.90%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 1.32%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.98%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 0.67%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.60%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.47%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنسوجات بمقدار 1.89%.

في حين سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.01% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضًا بنسبة 1.68%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 8.76%، جراء انخفاض أسعار بعض أصناف الخضروات الطازجة.

في المقابل، ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 29.66%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 3.15%.

وشهدت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضًا بنسبة 0.95%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

 

المصدر / فلسطين اون لاين
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#فلسطين #اقتصاد #الجهاز المركزي للإحصاء

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