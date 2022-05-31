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الإدارة العامة للبترول تضبط مخزن وقود غير قانوني

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بالصور الإدارة العامة للبترول تضبط مخزن وقود غير قانوني

31 مايو 2022 . الساعة 19:42 بتوقيت القدس
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تمكنت الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية، بالتعاون مع شرطة مباحث التموين من ضبط أحد مخازن الوقود المخالفة شرق غزة.

وقالت الإدارة إن دائرة التفتيش التابعة لها ضبطت 6 صهاريج وقود مدفونة تحت الأرض، سعتها الإجمالية حوالي 300 ألف لتر، مشيرة إلى أن الصهاريج صممتها إحدى الشركات المصنعة دون الحصول على إذن من الجهات الرسمية المختصة.

وأضافت الإدارة أن طواقمها وجدت ماكينتين تعبئة وقود، وأخذت عينات سولار من الصهاريج الموجودة في المخزن، للتأكد من صلاحيتها وأنها وفق المقاييس، لافتة إلى أنها حرزت كميات السولار الموجودة لحين ظهور نتائج عينات الفحص، وحررت محضر ضبط للصهاريج الموجودة في المكان.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المذكورة غير مصنفة ضمن محطات الوقود المرخصة والمسموح لها بالعمل في مجال البترول.

وتأتي هذه الضبطية ضمن نشاط الإدارة العامة للبترول الدائم بوصفها الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة سوق المشتقات البترولية.

 

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #بترول #مخزن

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