ما هي آخر قرارات جيش الاحتلال لجنوده شرقي قطاع غزة؟

قررت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، إبقاء حالة التأهب القصوى على حدود قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه :" تقرر الإبقاء على حالة التأهب القصوى أمام غزة في الأيام المقبلة".

وأضافت: "التقديرات بأن الرد من غزة على الأحداث في القدس لا يزال من الممكن أن يحدث في الأيام المقبلة".

وكان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، قد قال الأحد الماضي، إنه رفض "إعطاء ضمانات أو تعهد لأي جهة وسيطة، لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع داخل فلسطين المحتلة".

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لـ"هنية"، إن "بعض الأطراف اتصلت بهنية لاحتواء الموقف وضمان عدم تدهور الأمور أكثر مما جرى"، لكنه أكّد لهم بـ"أن ما جرى في القدس لن يُغتفر".

والأحد، نظّم عشرات الآلاف من المستوطنين مسيرة "الأعلام" بالقدس، احتفالا بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة، وفق التقويم العبري.

وتسببت المسيرة باندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين، واعتقال آخرين.

وسبق المسيرة، اقتحام مئات المستوطنين، للمسجد الأقصى، حيث أدوا صلوات دينية، وتمددوا خلالها على الأرض، فيما يعرف بـ"السجود الملحمي عند اليهود"، ورفع آخرون الأعلام الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين اون لاين