مطلوب موظفي استقبال للعمل لدى شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة Red Media بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف استقبال وخدمة جمهور عدد 2 ( للذكور فقط).
الشروط المطلوبة/
-أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة
-حسن المظهر، لبق في التعامل.
-معرفة جيدة في استخدام الحاسوب
المهام المطلوبة/
-استقبال الجمهور وتقديم اللازم لهم
-متابعة طلبات الجمهور وأرشفتها بالشكل الصحيح
-كتابة المراسلات الداخلية والخارجية وفق مسودة ونظام عمل الشركة
-ما يكلف له من مهام ضمن نطاق عمله
ملاحظات/
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- التقديم للذكور فقط.
- الراتب حسب الخبرة والكفاءة
- يفضل التقديم للأشخاص الذين لديهم شغف وحب الاستمرارية بالعمل.
- يفضل التقديم لمن لديه روح الانتماء للفريق والعمل بروح الفريق.
- طبيعة العمل/ دوام كامل
- ملاحظة سيخضع الموظف لفترة تجريبية مدفوعة بناء على اتفاق مع الشركة.
- آخر موعد للتسجيل : 06/06/2022م.