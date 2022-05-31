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مطلوب موظفي استقبال للعمل لدى شركة بمدينة غزة

31 مايو 2022 . الساعة 18:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة Red Media  بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف استقبال وخدمة جمهور عدد 2  ( للذكور فقط).

الشروط المطلوبة/ 

-أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة

-حسن المظهر، لبق في التعامل.

-معرفة جيدة في استخدام الحاسوب

المهام المطلوبة/ 

-استقبال الجمهور وتقديم اللازم لهم

-متابعة طلبات الجمهور وأرشفتها بالشكل الصحيح

-كتابة المراسلات الداخلية والخارجية وفق مسودة ونظام عمل الشركة

-ما يكلف له من مهام ضمن نطاق عمله 

ملاحظات/ 

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- التقديم للذكور فقط.

- الراتب حسب الخبرة والكفاءة

- يفضل التقديم للأشخاص الذين لديهم شغف وحب الاستمرارية بالعمل.

- يفضل التقديم لمن لديه روح الانتماء للفريق والعمل بروح الفريق.

- طبيعة العمل/ دوام كامل 

- ملاحظة سيخضع الموظف لفترة تجريبية مدفوعة بناء على اتفاق مع الشركة.

- آخر موعد للتسجيل : 06/06/2022م.

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