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"بري" رئيس للبرلمان اللبناني للمرة السابعة على التوالي

31 مايو 2022 . الساعة 14:57 بتوقيت القدس
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نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني

انتخب البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية نبيه بري رئيس "حركة أمل" (شيعية)، رئيسا له لولاية مدتها 4 سنوات، هي السابعة له في هذا المنصب.

وحصل بري (84 عاما) المرشح الوحيد لهذا المنصب، على 65 صوتا من إجمالي 128، فيما صوت 23 نائبا بورقة بيضاء، إضافة إلى 40 ورقة ملغاة.

وفي 2018، حصل بري على 98 صوتاً، فيما صوت له 90 نائبا في برلمان عام 2009.

وصوت لصالح بري كل من نواب "حزب الله"، وحركة "أمل"، والحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي يتزعمه وليد جنبلاط، وبعض النواب المستقلين المقربين من قوى 8 (مارس) آذار.

وأعلن حزبا الكتائب والقوات اللبنانية المسيحيان، إضافة إلى نواب مستقلين ومن "قوى التغيير"، عدم منح أصواتهم لبري.

وفي 15 مايو/ أيار الجاري، انتخب اللبنانيون نوابهم، ما غيّر شكل القوى في البرلمان وأدخل أخرى جديدة.

وتراجع عدد مقاعد "حزب الله" و"حركة أمل" و"الوطني الحر" (مسيحي) وحلفائهم من 71 إلى نحو 60، فيما المقاعد الـ 68 المتبقية موزعة على قوى مختلفة بعضها قريب من الرياض وواشنطن، والبعض الآخر مستقل.

المصدر / الأناضول
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#حزب الله #نبيه بري #برلمان لبنان

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