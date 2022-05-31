بحر يهنئ "بري" بإعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب

هنأ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وتجديد الثقة له في هذا الموقع المهم "بما يؤكد على قيادته الحكيمة للبرلمان اللبناني".

وقال د. بحر في رسالة بعثها لبري، اليوم الثلاثاء:" نحن إذ نبرق باسم شعبنا الفلسطيني بأطيب التهاني والتبريكات لدولة لبنان الشقيقة، بنجاح العملية الديمقراطية التي جسّدت حضارية الشعب اللبناني وإرادته الحرة وإعادة انتخابكم رئيسًا لمجلس النواب، لنؤكد أهمية مواصلة الدور اللبناني التاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأكد على ضرورة التواصل والتنسيق والعمل المشترك بين مجلس النواب اللبناني والمجلس التشريعي الفلسطيني لما فيه خدمة قضايا الشعبين الشقيقين، معرباً عن تطلعه أن يعمل المجلس الجديد على إقرار تشريعات وقوانين تدعم الحقوق الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا واجتماعيًا.

وشدد على عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تربط الشعبين الفلسطيني واللبناني، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ دولة لبنان الشقيقة ويديم على شعبها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

المصدر / فلسطين أون لاين