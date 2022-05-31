لافروف يشترط إزالة كييف ألغام البحر الأسود لعبور سفن الحبوب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن بلاده يمكن أن تضمن عبور السفن المحملة بالحبوب من البحر الأسود حتى المتوسط، شريطة أن تحل كييف مشكلة إزالة الألغام من مياهه.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في المنامة: "الجيش الروسي يضمن مرور السفن المحملة بالحبوب دون عوائق من الموانئ الأوكرانية إلى البحر الأبيض المتوسط ​​إذا حلت أوكرانيا مشكلة إزالة الألغام من المياه الساحلية".

وأضاف أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لحل مشكلة الغذاء في العالم، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، أن روسيا "طلبت من أوكرانيا إزالة الألغام من المنطقة المحيطة بميناء أوديسا (جنوب) للسماح بمرور السفن".

وقالت إن أوكرانيا نشرت ألغاما بحرية فقط بسبب استمرار التهديدات الروسية بشن هجمات من البحر الأسود.

المصدر / فلسطين أون لاين