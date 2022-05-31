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طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء

31 مايو 2022 . الساعة 14:06 بتوقيت القدس
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معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع جمهورية مصر العربية (أرشيف)

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء سيكون للحافلات السابعة، والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/23).

للإطلاع على كشف المسافرين رقم (2022/23): انقر هنا

وبينت الوزارة في بيان مقتضب نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21) ، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

للإطلاع على كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21): انقر هنا

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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